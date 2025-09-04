この記事をまとめると ■6代目シビックに搭載された「ホンダマルチマチック」は世界初の高出力対応CVTだった ■燃費改善を実現しCVTの普及にも貢献したが弱いクリープやジャダー発生が問題化 ■保証延長や無償交換が行われたが中古車選びの際のリスクとなっている CVT普及の立役者のひとつはホンダだった いまでこそ国産車のなかではすっかりメジャーなトランスミッションとなったCVT（Continuously Variable Transmission＝無段