ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ヴィタメール」から、今年も待望のハロウィン限定ギフトが登場します。黒猫やおばけが描かれた遊び心あるパッケージに、旬の味覚を閉じ込めたショコラや、しっとり焼き菓子、定番人気のマカダミア・ショコラを詰め合わせ。秋のパーティーや手土産、大切な人への贈り物にもぴったりなスイーツが揃いました♡ 秋の味覚を楽しむショコラ