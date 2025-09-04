ヴィタメールのハロウィン限定ギフト♡秋を彩るショコラ&焼き菓子

ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ヴィタメール」から、今年も待望のハロウィン限定ギフトが登場します。黒猫やおばけが描かれた遊び心あるパッケージに、旬の味覚を閉じ込めたショコラや、しっとり焼き菓子、定番人気のマカダミア・ショコラを詰め合わせ。秋のパーティーや手土産、大切な人への贈り物にもぴったりなスイーツが揃いました♡

秋の味覚を楽しむショコラ

5個入 価格：2,268円／3個入 価格：1,404円

「ハロウィン ショコラセレクション」では、かぼちゃやりんご、マスカットなど秋を感じる素材を使用した限定チョコレートを詰め合わせ。

新作“ファントム・ノワ”はピーカンナッツとメイプルのリッチな味わいが楽しめます。

内容：5個入(テ・オレ・ロワイヤル、ポティロン、ミュスカ、ファントム・ノワ、ポムルージュ)、3個入(テ・オレ・ロワイヤル、ポティロン、ファントム・ノワ)

販売期間：9月10日(水)～10月31日(金)

しっとり焼き菓子のギフトBOX

価格：10個入・1,944円

「ハロウィン・ガトーBOX」は、マドレーヌやフィナンシェ、サブレ・ショコラなど人気の焼き菓子6種を贅沢に詰め合わせたセット。しっとり、ふんわり、サクサクと多彩な食感を楽しめます♪

内容：ロイヤル・マドレーヌ(バニラ/ショコラ)×各2、サブレ・ショコラ(ミルク/ノワゼット)×各2、フィナンシェ×1、フィナンシェ・オ・ショコラ×1

販売期間：9月10日(水)～10月31日(金)

人気マカダミア・ショコラの限定版

価格：7枚入・1,404円

毎年人気の「マカダミア・ショコラ」もハロウィン仕様に。サクサクサブレにナッツをのせ、クーベルチュールでコーティング。まろやかな“ミルク”とほろ苦い“ダーク”を食べ比べできます。

内容：マカダミア・ショコラ(ミルク)×4、マカダミア・ショコラ(ダーク)×3

販売期間：10月1日(水)～10月31日(金)

ヴィタメールで特別なハロウィンを♡

ヴィタメールのハロウィン限定コレクションは、見た目の可愛さと上質な味わいを兼ね備えた特別なラインナップ。

今年だけの黒猫やおばけのパッケージは、手土産にも喜ばれること間違いなしです。ショコラ、焼き菓子、マカダミア・ショコラと、どれも心ときめく一品。

秋のティータイムやギフトに、ぜひチェックしてみてください♪