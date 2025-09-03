NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の劇中では田沼意次の盟友として、大奥を取り仕切る高岳（たかおか）。一橋治済や松平定信の台頭を阻止するべく意次をサポートしてきましたが、実際はどんな女性だったのでしょうか。◆高岳／冨永 愛たかおか／とみなが・あい大奥総取締田沼意次（渡辺 謙）、松平武元（石坂浩二）と並び幕府の実権を握る大奥の最高権力者。賢丸（寺田 心）の妹の種姫を十代将軍・家治（眞島秀和）の養