6人の子どもを育てるママ「ともちゃ」さんはこの夏、家族とともに祖母宅へ泊まりがけで遊びに行きました。久しぶりに会った祖母は、孫であるともちゃさんにこう切り出しました。【写真】祖母が行きたがったのは…意外な場所（実際の投稿）「連れていって欲しいところあるんじゃけどいいかな」祖母が望んだ場所は、なんと「警察署」。驚いたともちゃさんが理由を尋ねると、祖母は胸の内を明かしました。「最近高齢者の事