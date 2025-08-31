警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、クマとの遭遇について。【写真】クマ出没に注意…さびた標識がなんだかリアル＊＊＊「クマが上から降ってきた」。栃木県那須塩原市に住む男性K氏は、昨年、山中でキノコ採りをしていてクマに出会ったという。「突然のことだった。クマがいないか周りを警戒しながら採っていた