8月30日に放送されたバラエティ番組「ドーピングトーキング」（ABEMA）で、2000年代にK-1で人気を博した韓国の格闘家、チェ・ホンマンの近況が明かされた。「ドーピングトーキング」は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。今回は、稲田美紀（紅し