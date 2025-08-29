今夏は思うような補強が進まないアストン・ヴィラはブラジル代表MFの獲得に動くようだ。『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、アストン・ヴィラは今夏の移籍市場でウェストハム・ユナイテッドに所属する28歳のブラジル代表MFルーカス・パケタの獲得を検討しているという。フラメンゴの下部組織出身であるL・パケタはこれまでACミランやオリンピック・リヨンを渡り歩くと、2022年8月にウェストハムに完全移籍。ウェストハ