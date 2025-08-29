今夏は思うような補強が進まないアストン・ヴィラはブラジル代表MFの獲得に動くようだ。



『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、アストン・ヴィラは今夏の移籍市場でウェストハム・ユナイテッドに所属する28歳のブラジル代表MFルーカス・パケタの獲得を検討しているという。



フラメンゴの下部組織出身であるL・パケタはこれまでACミランやオリンピック・リヨンを渡り歩くと、2022年8月にウェストハムに完全移籍。ウェストハムでは背番号10番として加入以降、主力として活躍しており、これまで公式戦通算123試合に出場。昨季もプレミアリーグ33試合に出場し、4ゴールとクラブの攻撃を牽引していた。





West Ham's main man



Lucas Paquetá's flying header wins #UEL Goal of the Week @Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/zki35ecybG — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 6, 2023

そんなL・パケタにアストン・ヴィラが興味。同氏によると、アストン・ヴィラはL・パケタ獲得のためウェストハムに接触し、取引条件を問い合わせたとのこと。同クラブは所属するイングランド代表MFモーガン・ロジャーズの流出に備えてL・パケタの獲得を検討しており、ウェストハムは売却には6000万ポンドを要求するつもりだという。今夏は思うように選手を補強できていないアストン・ヴィラだが果たして実力十分のL・パケタ獲得は実現するのだろうか。