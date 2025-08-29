千葉県警は今年1月に富里市の交差点で、70代の男性をはねてけがをさせたとして逮捕された成田警察署の男性警部補を停職6か月の懲戒処分としました。男性警部補は、きょう付で依願退職しています。停職6か月の懲戒処分を受けたのは、成田警察署・地域課の男性警部補（60）です。男性警部補は今年1月、自家用車で出勤途中に富里市の交差点で横断歩道を歩いていた70代の男性をはねてけがをさせたとして、過失運転傷害の疑いで逮捕、送