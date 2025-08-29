2軍の公式戦に参加しているオイシックスは29日、DeNA、巨人で通算368試合に登板した三上朋也投手（36）が今季限りで現役を引退すると発表した。三上は県岐阜商から法大、JX―ENEOS（現ENEOS）を経て、14年にドラフト4位でDeNAに入団。主に中継ぎとして活躍し、23年に巨人入り。昨季からオイシックスに加入した。球団を通じて「ベイスターズ、ジャイアンツ、オイシックスでの12年間を支えてくださった全ての皆様に感謝申し