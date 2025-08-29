【本日の見通し】ドル円は引き続き方向性を探る動きか 前日のＮＹ市場では、日銀の早期利上げ観測や９月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測から上値の重い展開となり、一時１４６円６０銭台まで下落した。その後は１４７円手前まで戻りを見せた。米第２四半期ＧＤＰ改定値が市場予想を上回って、一時ドル買いに傾いたが、長続きしなかった。 今日は２１時半に７月の米ＰＣＥ価格指数が発表される。