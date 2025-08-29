【本日の見通し】ドル円は引き続き方向性を探る動きか



前日のＮＹ市場では、日銀の早期利上げ観測や９月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測から上値の重い展開となり、一時１４６円６０銭台まで下落した。その後は１４７円手前まで戻りを見せた。米第２四半期ＧＤＰ改定値が市場予想を上回って、一時ドル買いに傾いたが、長続きしなかった。



今日は２１時半に７月の米ＰＣＥ価格指数が発表される。コア前年比が＋２．９％と前回の＋２．８％から伸びが加速するとみられている。ただ、市場予想の範囲内にとどまれば、９月のＦＯＭＣでの利下げ予想を覆すようなものとはならないとみられる。



米ＰＣＥ価格指数の発表までは、ドル円は１４６－１４７円台でのもみ合いが見込まれ、引き続き方向性を探る動きとなりそうだ。



ユーロドルはフランスの政局不安によるユーロ売りが一服して戻りを見せた。ただ。１．１７ドル接近では上値を抑えられた。１．１６台を中心とする推移が見込まれる。



ユーロ円は１７１円台での振幅となった。ユーロも円も強含みで方向感が出にくくなった。ただ、１７１円接近では底堅い動きとなりそうだ。



ポンドドルは１．３５００ドルを挟んでの推移となった。方向感の見えにくい動きとなったが、１．３５ドル割れでは底堅い動きとなった。１．３５ドル台前半を中心とする推移か。



ポンド円はドル円と同様にもみ合いながら軟調な推移を見せた。１９９円が重いという動きとなっている。ドル円に追随した動きとなりそうだ。



