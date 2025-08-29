「もうポップコーン売り場が破綻してるって」TOHOシネマズに指摘相次ぐ現代ビジネス

「もうポップコーン売り場が破綻してるって」TOHOシネマズに指摘相次ぐ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • TOHOシネマズの軽食売り場の混雑を指摘する声がSNS上で相次いでいる
  • あるXユーザーは「破綻してるって」と大行列ができた売り場の写真を公開
  • ポップコーンを袋詰めにして売ればいいとし、多くの賛同意見が寄せられた
