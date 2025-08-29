幸福になれないけど、人が集まる街私が暮らしている世田谷区。最寄りの駅に向かうと、昼時は決まってガード下にある、某パスタチェーン店に行列ができている。一人当たりの客単価は、おそらく1000〜1500円。安いわけではないのに、なぜ猛暑の中、並んでまでチェーン店に入ろうとしているのだろう？東京にいると、こんなふうに息苦しさを感じる場面に遭遇することが少なくない。都道府県ごとに住民の幸福度や生活満足度、愛着度、