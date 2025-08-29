ニューストップ > ライフ総合ニュース > サイゼリヤの朝食メニュー 全国2店舗目で提供開始「全国展開してほし… サイゼリヤ ファミリーレストラン 企業・ビジネスニュース まいどなニュース サイゼリヤの朝食メニュー 全国2店舗目で提供開始「全国展開してほしい」 2025年8月29日 6時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと サイゼリヤは28日から、錦糸町楽天地店で朝食限定メニューの提供を開始した 全国2店舗目で、ネット上では実際に訪れた人から「おいしかった」との声が また、「いつか行ってみたい」「全国展開してほしい」などの声も出ている 記事を読む おすすめ記事 なかやまきんに君 ご飯を食べる大切さ熱弁「ダイエットで減らした方がいいって…そんなことありません」 2025年8月28日 14時25分 世界の頂点に立つために「mærge」が始動！ 今年のフレンチ大注目店に！ 2025年8月28日 14時0分 手づくりの食を楽しむコンテンツ『ひとさじのときめき時間』8月22日（金）公開 2025年8月22日 16時10分 【新潟グルメ】種類豊富！迷って選んで“超お得”な「名店の定食」【長岡市】 2025年8月27日 12時30分 新学期、新生活に目立ち度抜群！お気に入りキャラクターのランチボックスで楽しいランチタイム 2025年8月26日 11時30分