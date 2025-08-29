人の親指の長さが、脳の大きさを決定する可能性があるという。新たな研究で、親指の長さと脳の大きさに“予想外の関連性”があることが判明した。ドイツの研究で、2600人以上の成人のMRIスキャンを分析、親指が長い人ほど全体的に脳が大きい傾向にあることがわかった。PNAS誌に掲載された同研究は、多くの人が見過ごしがちな身体的特徴に、神経発達に関する手がかりがある可能性を示唆している。脳容積が最も強く関連していたのは