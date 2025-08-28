プロバスケットボールリーグB3リーグに所属する山口パッツファイブの選手が、田布施町の小学生チームを指導しました。田布施町で開かれた山口パッツファイブによるバスケットボール教室。3人の選手が指導したのは地元のミニバスケットボールチーム＝GREEN BRAVESとミニバスケットボールスポーツ少年団女子の小学生およそ40人です。（山口パッツファイブ栗原クリス選手）「