小笠原道大が語る「DH制導入の是非」（前編）高校野球では2026年春からDH（指名打者）制が導入されることになり、プロ野球でも2027年からセ・リーグのDH制の採用も決定した。現役時代は両リーグでMVPを経験し、引退後は中日の二軍監督を務めた経験のある小笠原道大氏に、DH制導入によりどんな影響が考えられるのか聞いた。セ・パでMVPに輝き、中日の二軍監督も務めた小笠原道大氏photo by Koike Yoshihiro【DH制導入のメリット