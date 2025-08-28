「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はフランス、北欧、スペインの名店で修業したシェフがたどり着いた自由で創造的な一皿が楽しめるレストラン。早くもグルマン絶賛です。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』