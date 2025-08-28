■9月利下げ再開がほぼ既定路線に米国で9月の利下げ再開の可能性が高まっている。FRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長は、ジャクソンホール会議における8月22日の講演で、雇用悪化リスクの高まりなどを理由に利下げを慎重に進めると述べた。利下げ時期こそ言及しなかったが、金融市場が織り込む9月FOMCでの利下げを追認した形である。写真＝AFP／時事通信フォト2025年7月24日、ワシントンD.C.の連邦準備制度理事会（FRB）を