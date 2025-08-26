スターバックスから450mlペットボトル入りコーヒーシリーズとして「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」が2025年9月9日(火)に登場します。「今日を彩る味わいを、その手に。」をコンセプトに、深煎りにローストしたコーヒーの飲みごたえある味わいが楽しめるとのこと。実物がGIGAZINE編集部に送られてきたので、一足早く飲んでその味を確かめてみました。スターバックス COFFEE OF THE DAY │ スターバックス