カミソリを呑み込んだようなのどの痛さ――といわれても、そんなことはだれもしたことがないから、どのくらいのどんな痛さか想像がつかないが、とにかく痛いらしい。「ニンバス」と呼ばれる変異ウイルスの新型コロナ感染症が急速に広がっている。厚生労働省によると、2025年8月17日までの1週間に報告された患者だけでも2万2288人、9週間連続で増え続けている。新学期が始まる頃が流行のピークか？その特徴的な症状が、強烈なのどの