中国のSNS・微博（ウェイボー）で22日、フォロワー290万のブロガーが「寿司の最も権威的な食べ方が登場した」と投稿し、反響を呼んだ。投稿者が転載した動画では、回転寿司チェーンのスシローで中国人とみられる人物が実演した寿司の食べ方が紹介されている。まず、しょうゆ皿にしょうゆを出してそこに寿司をつけて食べようとすると、シャリがしょうゆを吸って崩れ、食べにくいことを示して見せた上で、「正しい寿司の食べ方」とし