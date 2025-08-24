去る7月31日にスズキは新型の「GSX-R1000」と「GSX-R1000R」を発表しました。初代「GSX-R750」の登場から40周年というタイミングでリリースされた新型。発売は2026年で、国内導入については発表されていませんが、鈴鹿8時間耐久レースの会場でお披露目されていることから、期待感は高まります。「GSX-R」シリーズは、フルカウルを纏ったいわゆる“スーパースポーツ”マシンですが、古くからのバイクファンなら“レーサーレプリカ”