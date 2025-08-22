ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 未だに「現金払いのみ可」の飲食店が多数 背景に経営者ならではの事… キャッシュレス ランチ 外国人 観光 外国人観光客 感染症 高齢者 経済産業省 CIA ファイナンシャルフィールド 未だに「現金払いのみ可」の飲食店が多数 背景に経営者ならではの事情 2025年8月22日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 未だに「現金払いのみ可」の飲食店が多い背景についてFPが解説した キャッシュレス決済導入にかかるコストの問題、運用面での負担 さらに顧客層の現金利用が根強く残っていることも要因だとしている 記事を読む おすすめ記事 時給1,000円台への引き上げが焦点 新たな最低賃金は来週にも示される見通し 人件費のやりくりと人手確保の両立は…飲食店の実情 秋田 2025年8月22日 17時48分 「おにぎり」手作りと市販のどちらを食べることが多い? 2025年8月20日 15時35分 【スシロー・くら寿司・はま寿司】「株主優待」が目的なら、どれがお得？“株価と割引額”で徹底比較！ 2025年8月16日 13時10分 貧乏な人が買い物でやりがちな「NG習慣」 2025年8月21日 21時20分 引越経験者に聞いた物価高における生活スタイル調査レポート 2025年8月19日 11時0分