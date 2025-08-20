【Call of Duty: Black Ops 7】 11月14日 発売予定 価格：未定 TreyarchとRaven Softwareは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam用FPS「Call of Duty: Black Ops 7」を11月14日に発売する。詳細は追って記載する。 【gamescom Opening Night Live 2025】 (C) 2025 Activision Publishing, Inc. ACTIVISIO