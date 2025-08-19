芸能人のイメチェンショットは普段と違った一面が見られて素敵だが、中でもド派手な金髪は華やかな印象を与えてくれる。今回は女性有名人たちがSNSで披露した金髪イメチェンショットの数々を紹介していきたい。【写真】金髪になった美女たちのイメチェンショットをビフォーアフターを一気見■生駒里奈女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで、現在は女優として活躍する生駒里奈は、ショートフィルム上映＆トークイベント