近年は全頭を同じカラーにするだけではなく、ハイライトやバレイヤージュなど一部分だけ色を変えて、色のコントラストを楽しむヘアスタイルも人気を集めています。また、毛先だけ染める「裾カラー」は、全頭ブリーチをする勇気がないけど、アクセントとして楽しみたいという人に人気があるといいます。【豆知識】「えっ…」これが「裾カラー」が向く人＆向かない人の特徴です！ところで、裾カラーは、他のスタイルと比べてど