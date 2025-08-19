俳優・吉沢亮の主演映画「国宝」（李相日監督）が邦画の実写映画として２２年ぶりの大台突破となる興収１０５億円超の大ヒットを記録している。決して公開当初から大ヒットを確実視されたわけではなく、内容を評価されたことで、じわじわと評判が広がった。その軌跡は「エンタメのあるべき姿」だと感じた。日頃、映画の取材をしていて疑問に思うことがある。映画業界には「公開初日の興収で、ヒットの成否が分かる」という定説