整形を告白して事務所から警告されたアイドル出身の韓国女優、グループの“再結成”に失敗したワケスポーツソウル日本版

「See Ya」の再結成にナム・ギュリが言及「必ず一度は応えたいと思った」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 韓国の女優ナム・ギュリが18日、YouTubeチャンネルに登場した
  • ガールズグループ「See Ya」の再結成について言及
  • 「いつか必ず一度は集まれると信じている」「必ず再結成したい」と誓った
記事を読む

おすすめ記事

  • 　鮫島彩さん
    「ちょっと美女すぎる」「ママさん姿もお似合い」　元なでしこが夕暮れの水辺でベビーカーと「外気浴タイム」報告 2025年8月19日 9時29分
  • スポニチ
    桜井日奈子　美しすぎる浴衣ショットに反響「めっちゃ似合ってる」「一緒に縁日歩いてみたい」 2025年8月17日 17時29分
  • お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻で、俳優やタレントとして活動する清水みさとさんは8月14日、自身のInstagramを更新。夫婦でサウナに入る姿を公開しました。（サムネイル画像出典：清水みさとさん公式Instagramより）
    「いい写真すぎやろ」清水みさと＆サバンナ高橋、夫婦サウナショット公開！ 「お2人の空気感ラブです」 2025年8月14日 20時45分
  • 折り鶴を燃やす演出などで物議も　IVE新アルバムのムードサンプラーが公開、カバーガールに変身
    折り鶴を燃やす演出などで物議も　IVE新アルバムのムードサンプラーが公開、カバーガールに変身 2025年8月19日 12時18分
  • 折り鶴を燃やして日本で大炎上　IVEの新アルバムトレーラー制作監督が反日意図を否定「Peace」
    折り鶴を燃やして日本で大炎上　IVEの新アルバムトレーラー制作監督が反日意図を否定「Peace」 2025年8月14日 15時32分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 北島康介氏が一般女性と不倫か
    2. 2. YOSHIKIが騒動で暴走 株が大暴落
    3. 3. 母から「二度と家族に近寄るな」
    4. 4. 少女が全米生中継で大谷を批判
    5. 5. 木村拓哉 中居正広氏にエールか
    6. 6. 千葉雄大 ぽっちゃり激変に衝撃
    7. 7. はま寿司で洗剤混入 3歳女児入院
    8. 8. 八村塁「日本強くなってほしい」
    9. 9. マダニの運び屋が繁殖? 被害続出
    10. 10. 比の邦人射殺 首謀者は日本人か
    1. 11. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
    2. 12. 比の邦人射殺 2300万円で実行か
    3. 13. 堀江氏「金儲けに必死」に反論
    4. 14. 3度不倫も干されず ぬるっと復帰
    5. 15. 児童にプロレス技「遊びの一環」
    6. 16. 中川安奈 裸に見える服は戦略か
    7. 17. 不貞行為の証拠 動画で全貌判明
    8. 18. クビ宣告 新代行サービスを提案
    9. 19. 女がギャングを乗り換え処刑
    10. 20. 韓国で支持率下落「やり過ぎ」
    1. 1. 母から「二度と家族に近寄るな」
    2. 2. マダニの運び屋が繁殖? 被害続出
    3. 3. 比の邦人射殺 首謀者は日本人か
    4. 4. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
    5. 5. 児童にプロレス技「遊びの一環」
    6. 6. マックは「問題理解していない」
    7. 7. 斎藤知事を「心神喪失」とやゆ
    8. 8. 救急車出さず死亡 職員が軽視か
    9. 9. すごい音が…車突っ込み19歳死亡
    10. 10. 路上の側溝に生ごみ廃棄 男逮捕
    1. 11. クマに被害が一転、殺人容疑に
    2. 12. 知られざる「目の日焼け」被害
    3. 13. 伊東市長「19秒」音声公開なしへ
    4. 14. 選手らへの誹謗中傷や差別的言動、「法的措置を含め毅然とした対応」…広島県高野連が声明
    5. 15. 広陵高校「オープンスクール」中止を発表　「不特定多数の人が校内に入るリスク」を懸念　野球部員の暴力事案巡り
    6. 16. 母グマ 男性を襲った個体と断定
    7. 17. 価格伸び悩む 都内の高級住宅街
    8. 18. 大阪ビルで火災 隊員2人は窒息死
    9. 19. 石破氏がビル・ゲイツ氏と会談
    10. 20. 投げ配し蹴る 荷物ぐちゃぐちゃ
    1. 1. 不貞行為の証拠 動画で全貌判明
    2. 2. はま寿司 洗剤付着の商品を提供
    3. 3. シーチキンの「L」サイズでない
    4. 4. ミニストップ偽装 数年前からか
    5. 5. 限定！新幹線が「U.F.O.」一色に
    6. 6. 斎藤知事 甲子園での黙祷が波紋
    7. 7. 杉村太蔵 石破首相に怒り爆発
    8. 8. 大阪ビル火災でイベント中止へ
    9. 9. 志願者数が1位に「意外な大学」
    10. 10. 尿によるがん検査 画期的と話題
    1. 11. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    2. 12. 追突され死亡 中国籍の男を逮捕
    3. 13. 注意して、死ぬんで 万博で警鐘
    4. 14. 12月「スマホ新法」で変わる生活
    5. 15. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    6. 16. 総務省、楽天モバイルに行政指導　漏洩事案の報告まで3か月以上経過
    7. 17. ビル・ゲイツ氏と面会の石破首相、ワクチン接種の国際機関へ最大８１２億円拠出を伝える
    8. 18. 【独自】重要鉱物資源の安定供給を強化　アフリカ会議、宣言概要判明
    9. 19. ウクライナ巡り「現状変更許さず」と首相
    10. 20. 修学旅行生が放つ一言 空気一変
    1. 1. 比の邦人射殺 2300万円で実行か
    2. 2. 女がギャングを乗り換え処刑
    3. 3. 韓国で支持率下落「やり過ぎ」
    4. 4. 韓国の若者に「地獄のよう」
    5. 5. ホテルの飲料で危機経験 ラオス
    6. 6. 優雅な立ち姿で注目集めるダンススポーツ審判員　成都ワールドゲームズ
    7. 7. 日本を活用 セネガルで日本評価
    8. 8. 20年にわたり何度も熱愛説が浮上した“お相手”が結婚を電撃発表　『コーヒープリンス』女優は動じず？
    9. 9. 人気失墜の韓国歌手 刑務所へ
    10. 10. 旅客機で大声で罵りあう姿が話題
    1. 11. 米国人の飲酒率は過去最低に
    2. 12. 日本車で韓国 警察に止められる
    3. 13. 韓国女優 グループ再結成に言及
    4. 14. 中国がレアアースの輸出を厳格化
    5. 15. 中国EVバッテリー大手 操業停止
    6. 16. 米露会談の機密文書 置き忘れか
    7. 17. 中国製のバッグチャームが流行
    8. 18. 韓国アイドルの早期脱退が相次ぐ
    9. 19. 習氏 中国の台湾侵攻を約束
    10. 20. エア・カナダ 強制終了命令
    1. 1. はま寿司で洗剤混入 3歳女児入院
    2. 2. ドンキのスポットクーラーが話題
    3. 3. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
    4. 4. EUが日本に接近「哀れな人」の訳
    5. 5. 「ポケカ」出品禁止にしないワケ
    6. 6. 退職理由「社内で不倫がバレた」
    7. 7. 健康で長生きするには? 家選び
    8. 8. 日本一TVで紹介されるスーパー
    9. 9. 堀江貴文氏 東大を中退したワケ
    10. 10. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
    1. 11. 東大生が断言｢頭が悪くてすぐにググる人はもっと頭が悪くなる｣
    2. 12. パワーソリュが立会外分売を実施へ
    3. 13. 回転ずしの「株主優待」とは
    4. 14. “まかない” など裏メニューが食べられる!? 「ぐるなび」が異色のクーポン配信
    5. 15. ノートPCもスマホもこれ1台！10種のプラグで幅広い機種に対応するモバイルバッテリーを8月12日に発売
    6. 16. 高校無償化 受験者に影響は
    7. 17. 韓国･文大統領が仕掛けた検察改革の危険性
    8. 18. 2024年のリスク　その2
    9. 19. 小売市場における人工知能：規模、シェア、成長分析 2032
    10. 20. 家建てるも…行政のミスで家失う
    1. 1. 総務省 楽天モバイルに行政指導
    2. 2. スマホ重い…LINEでできる解消法
    3. 3. 閉店後も愛され続けた「おもちゃのハローマック」その″生き残り″が発見され話題に
    4. 4. 邪魔なルーター 山崎実業の商品
    5. 5. 味が薄まらない チタン製氷
    6. 6. 420g軽量 布団乾燥機が魅力的
    7. 7. シグマ 55万円のミラーレス向け
    8. 8. 海賊版検索エンジン「Anna’s Archive」のチームがミッションへの攻撃を受けているが健在だと報告
    9. 9. 世界で最も安いPCケース 発表
    10. 10. 2025年は「お手頃ミニLED」＆「当たりの有機EL」に注目！最新テレビのトレンドまとめた
    1. 11. MVNO各社のeSIMサービス内容
    2. 12. 個性異なる電動エアダスター発売
    3. 13. Amazon 松屋の冷食が最大55%OFF
    4. 14. 重機や特殊車両にも、しっかり取り付けできる！ドリンク＆小物ホルダー
    5. 15. iPhone XのTrueDepthカメラを用いた顔面トラッキングアプリは間もなく登場か？開発者の試行錯誤がわかるムービーが公開中
    6. 16. 大河原克行のNewsInsight 第258回 日立GLSの環境戦略、グリーン・デジタル・イノベーションで成長描く
    7. 17. 2025年 抑えたい「Zapier」解説
    8. 18. 東芝のREGZAにかける本気度を見よ！ IPSパネル採用の4Kテレビ「Z700X」シリーズ新登場
    9. 19. Fire TV Stickが最大33%オフ
    10. 20. ナイル川 エジプトで大規模碑文
    1. 1. 少女が全米生中継で大谷を批判
    2. 2. 八村塁「日本強くなってほしい」
    3. 3. 広陵の「事実否定」元部員が反論
    4. 4. 王者撃破の県岐阜商・藤井監督は声を震わせる「誇らしいな、と」一丸勝利に「一人一人が成長している」
    5. 5. 最新ランク 日本選手12人
    6. 6. ローソンがレッドブル批判 物議
    7. 7. 左手指ない球児 スーパープレー
    8. 8. 「泣きそうに」大谷晋二郎が投稿
    9. 9. 藤浪が1軍登板 1四死球で降板
    10. 10. 「謎交代」にファンも納得できず
    1. 11. 甲子園 頭部死球の松岡は病院へ
    2. 12. 李忠成氏 小森飛絢をどう評価
    3. 13. 明豊1年生 初の甲子園で反省
    4. 14. バルサ 試合内容に不満の声
    5. 15. リロ来日 東京の美味い食べ物
    6. 16. 「絶対主将はやらない」高校時代
    7. 17. 代表MF佐野海舟 結婚していた
    8. 18. トッテナム 久保建英に本腰か
    9. 19. 全国高校野球 驚異の打点で8強
    10. 20. サヨナラ負けの横浜ナイン　敗戦の瞬間に泣き崩れる　奥村頼、主将の阿部葉ら号泣　甲子園のファンから拍手が送られる　九回、十回は奇策でどよめかせる
    1. 1. 北島康介氏が一般女性と不倫か
    2. 2. YOSHIKIが騒動で暴走 株が大暴落
    3. 3. 木村拓哉 中居正広氏にエールか
    4. 4. 千葉雄大 ぽっちゃり激変に衝撃
    5. 5. 堀江氏「金儲けに必死」に反論
    6. 6. 中川安奈 裸に見える服は戦略か
    7. 7. クビ宣告 新代行サービスを提案
    8. 8. TKO木下 タイ移住発表に冷めた声
    9. 9. 田中圭「米CM」ポスターが復活
    10. 10. 2025年夏ドラマ23作、“視聴率無視”でガチ採点　「圧巻」「非の打ち所がない」「特筆すべきレベル」の秀逸作とは
    1. 11. 福山のセクハラはOK 弁護士発言
    2. 12. 中居氏にメッセ送れる 感激の声
    3. 13. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
    4. 14. 山本月 結婚に続き妊娠も報告
    5. 15. 長田庄平「幸せな炎上」を報告
    6. 16. コロッケ「右耳が聞こえない」
    7. 17. カズレーザー母が胸中を初告白
    8. 18. YOSHIKI「自業自得」精神不調に
    9. 19. 二階堂ふみ自覚した「離婚の星」
    10. 20. 「内田有紀の妹」公表理由を説明
    1. 1. 3度不倫も干されず ぬるっと復帰
    2. 2. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
    3. 3. 後悔…韓国人彼氏にダマされた
    4. 4. TBS系火10ドラマ 40万部突破の訳
    5. 5. 紫外線対策も ワークマンの商品
    6. 6. 通勤にも ミズノの万能シューズ
    7. 7. 美意識感じる淡路島の宿泊施設
    8. 8. 大人気の「3点セット」再販開始
    9. 9. 出ちゃったわ 車内が地獄絵図に
    10. 10. コレ天才!ダイソー&セリアの新作
    1. 11. 魚座・女性の運勢 今後の道筋
    2. 12. 半額の牛肉に怒鳴られ理不尽な目
    3. 13. 「ヌードリップ」の彩りは色味
    4. 14. 冨永愛の息子が物理的に規格外
    5. 15. 牡牛座・女性の運勢 変化に期待
    6. 16. 牡羊座・男性の運勢 会話のコツ
    7. 17. 自分に似合うかチェック！一度はやってみたい金髪スタイル大特集♪
    8. 18. ふざけんな 彼から無神経なLINE
    9. 19. 重ね着で垢抜け しまむらキャミ
    10. 20. 結婚報告 両親の「思惑」に愕然