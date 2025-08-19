京都国際アルプスは初回の攻撃で「バファエール」演奏→先制に成功第107回全国高校野球選手権は19日に第13日目が行われ、第1試合で大会2連覇を目指す京都国際が山梨学院と対戦した。4強を懸けたこの日、午前8時のプレーボール直後に京都国際のアルプススタンドから奏でられた一曲は「朝からバファエール聴かせてくれてありがとう」「朝っぱらからバファエールで爽やかな朝や」とファンを惹きつけた。オリックスの応援歌として