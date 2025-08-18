歌手で俳優の福山雅治さんが2025年8月18日、週刊誌「女性セブン」の独占取材を受けたとXで報告した。「不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております」と心境を明かしている。この日発売の同誌では、フジテレビ第三者委員会の調査報告書に記載された「男性有力番組出演者」が福山さんだったと報じた。第三者委からヒアリングの協力要請があったときの思いなどのインタビュー内容を掲載している。「特定