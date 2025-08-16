【キーウ＝蒔田一彦】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１６日、米国のトランプ大統領と１８日にワシントンで会談するとＳＮＳで明らかにした。１５日の米露首脳会談を受け、停戦実現に向けた今後の方針を協議する見通しだ。ゼレンスキー氏は１６日、トランプ氏と電話で会談し、米露首脳会談の内容について説明を受けた。電話会談には、途中から欧州主要国の首脳も加わったという。ゼレンスキー氏は会談後のＳ