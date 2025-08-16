加齢と共に、中顔面は伸びるし、ほうれい線が気になる…。そんな悩みを抱えているアラサー女性はいませんか？ここ数年、ずっと気になっていたそんな悩みを解消すべく、渡韓してきました。今回のクリニックは、某・有名美容クリニックの看護師さんに教えて貰いました！受けた施術や院内の様子、痛みなど、詳しく紹介していきます。 PLADEN（プラデン美容整形外科） 今回、伺ったのはソウルの江南にあるプラデン美容整形外