JR西日本とJR西日本デイリーサービスネットは、万博会場限定で販売されていた「2025 大阪・関西万博記念ICOCA」を、オンラインで追加発売することを発表しました。記念ICOCAの券面には、万博公式キャラクター「ミャクミャク」とICOCAのキャラクター「カモノハシのイコちゃん」が大阪グルメを楽しむ愛らしいオリジナルデザインが描かれています。限定15,000セットの販売となり、8月19日（火）12時からWESTERモールで受付が開始され