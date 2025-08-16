◇米男子プロゴルフツアープレーオフ第２戦ＢＭＷ選手権第２日（１５日、米メリーランド州ケーブスバレーＧＣ＝７６０１ヤード、パー７０）前日サスペンデッドとなった第１ラウンドの残りと第２ラウンドが行われた。第１ラウンドを１２位で終えた松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、第２ラウンドでこの日のベストスコアとなる６４をマークし、通算７アンダーでトップと７打差の４位に浮上した。出場４９人中唯一の３６ホールボギー