大阪桐蔭、横浜、健大高崎、PL甲子園常連校で暴力が絶えない必然甲子園で球児たちが熱闘を繰り広げているなかで、主催の公益財団法人日本高等野球連盟（以下、高野連）と朝日新聞社まで「熱い戦い」に突入した。野球部寮での「暴力・いじめ行為」がSNS上で告発されて、2回戦を辞退した広陵高校をめぐる対応で「そもそもなんで出場を認めたの？」「告発がなければクサイものにフタだったのか？」などと批判が寄せられて釈明に追