ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 埼玉県で70代女性が左手のないサルにかまれ病院搬送 サルは逃走し行… 埼玉県 生き物なんでも情報 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 埼玉県で70代女性が左手のないサルにかまれ病院搬送 サルは逃走し行方不明 2025年8月14日 17時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 14日午前、埼玉県狭山市で70代女性が左手のないサルにかまれた 女性は病院に搬送されたが軽傷で、サルは逃走し行方不明とのこと 県内では12日から13日にかけ、所沢市でも左手のないサル目撃情報があった 記事を読む おすすめ記事 市営住宅の駐車場に「新型アルファード」が！「600万」以上する車に乗っていても市営住宅に住み続けられるの？ 2025年8月14日 14時10分 “カミソリを飲み込んだ”ような激しい痛み 新型コロナ「ニンバス」が猛暑の中で流行中 2025年8月14日 12時8分 上村謙信被告 5カ月滞在の香港から帰国と現地報道 わいせつ行為で有罪判決も…芸能界復帰に意欲か 2025年8月14日 21時0分 「そもそもトイレの話がタブー過ぎる」Youtuberわさびちゃんが「トイレ動画」を公開しまくるようになったきっかけ「芸人で恥ずかしいこともないし、夫に提案」 2025年8月14日 15時58分 千葉大学の大学院生（23）が男子中学生に性的暴行か オンラインゲームで知り合い連絡を取り合っていたか 2025年8月14日 18時57分