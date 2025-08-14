日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

埼玉県で70代女性が左手のないサルにかまれ病院搬送 サルは逃走し行方不明

  • 14日午前、埼玉県狭山市で70代女性が左手のないサルにかまれた
  • 女性は病院に搬送されたが軽傷で、サルは逃走し行方不明とのこと
  • 県内では12日から13日にかけ、所沢市でも左手のないサル目撃情報があった
