ÃæÅÄ¤ÏÉü³è¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«(C)»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÃæÅÄæÆ¡ÊÃæÆü¡Ë¤ÏÌîµå¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¡¢¥×¥íÄÌ»»18Ç¯¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¸¶°ø¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¿¿²Æ¤Î»þ´ü¤ËÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Î©¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤âËÀÎ©¤Á¡ÄÃæÆü¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÎÆÃÂç¤Î·è¾¡ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤Çº£µ¨¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤ò¼õ¤±