トリドールホールディングスは急伸。昨年１月の高値（４８５０円）を上回り、約１年７カ月ぶりに上場来高値を更新した。この日午後１時過ぎ、４～６月期連結決算を発表。売上高は前年同期比６．１％増の６９８億６２００万円、営業利益は同２．３倍の８０億５２００万円だった。主力の「丸亀製麺」事業は既存店が好調だったほか、新店が寄与し堅調に推移。海外事業は不採算店舗の閉店などが奏功し、大きく収益