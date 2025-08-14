女優の佐々木希（37）が8月12日、インスタグラムでオムライスの写真を公開した。【もっと読む】佐々木希「いまだに許してない」の裏番組でFNS歌謡祭…司会=渡部建だったと思い出す視聴者続出の皮肉《適当過ぎるオムライス ケチャップ、スターにしてって、いつも難しい》というメッセージが添えられた画像。《適当過ぎる》という言葉通り、写っているのは卵の皮でライスを包まずに“のせただけ”のオムライス2皿。うち1皿はケチャ