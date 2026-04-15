4月15日、モデル・タレントの佐々木希が、自身のデビュー20周年を記念したカレンダーを発売することを発表した。約10年ぶりとなるカレンダー企画で、公開されたビジュアルが大きな注目を集めている。「今回のカレンダーは『目が合いすぎる』をテーマに制作され、まるで視線を交わしているかのような臨場感のあるカットが特徴です。中でも話題となっているのが、白のリブタンクトップに施されたハート型の穴から胸元がのぞくショ