お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建の“異変”をめぐり、ここ数日、SNSで指摘が相次いでいる。注目を集めたのは、渡部が1月10日にTikTokへ投稿した動画だった。「焼き肉のマナー」を伝授するショート動画で、「ないっちゃないんだけど、細かく言い出すと多少はあるね」と前置きし、頼む枚数や網変えのタイミング、トングの使い方などをスタッフに伝授。かつて“芸能界のグルメ王”とも呼ばれたほどの知識を熱弁していた。「