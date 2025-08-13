8月12日、お笑い芸人・なかやまきんに君の会社から800万円をだまし取った疑いで、男性が逮捕されたことが『FNNプライムオンライン』に報じられた。報道によると、逮捕されたのは、かつてきんに君が代表を務める会社でマネージャーをしていた、飯尾雄一容疑者。2024年4月、「自分が運営している洋服の通販サイトの事業でお金が必要なので貸してほしい」と頼んでいたという。「すぐ返済できる」と語っていたが、音信不通になり、