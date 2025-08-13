¤¤ó¤Ë·¯¡¢ÆÈÎ©¸å¤Î¡ÖÇ¯¼ý1²¯±ß¡×¤Ë·²¤¬¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬800Ëü±ßº¾¼è¤ÇÂáÊá¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÈÍÅ²ø¥»¥ß¥Ê¡¼ÄÌ¤¤¡ÉÊóÆ»¤Î²áµî
¡¡8·î12Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î²ñ¼Ò¤«¤é800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡ØFNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÈÓÈøÍº°ìÍÆµ¿¼Ô¡£2024Ç¯4·î¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÉþ¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î»ö¶È¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÇÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤°ÊÖºÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤ó¤Ë·¯Â¦¤¬Èï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÂáÊá¤ò¤¦¤±¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ËËÍ¼«¿ÈÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤â·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯Ëö¤ËµÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê¤·¡¢¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö333¡Ê¤µ¤µ¤ß¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¤ó¤Ë·¯¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï20¼Ò°Ê¾å¤ÈCM·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ½çÄ´¤Ê²Ô¤®¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¤«¤Ä¤ÆËÜ»ï¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÈÎ©¸å¡¢Ä¾ÀÜ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£CM¤ÎÇ¯´Ö·ÀÌóÎÁ¶â¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¤¤â¤Î¤Ç1200Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤è¤ê¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢±Ç²è¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿°áÁõ¤Ç¸½¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¥ä¡¼¡ª¡Ù¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡Ù¤Ç¤·¤á¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿¿ô½½Ê¬´Ö¤Î²ÔÆ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥ã¥é¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ç¯¼ý¥Ù¡¼¥¹¤À¤È1²¯±ß¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï2²¯±ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ëÀª¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¶â¤Î½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤è¤«¤é¤Ì¿Í´Ö¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë3.5²¯±ßÅê»ñº¾µ½¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¡¢3²¯±ß°Ê¾å¤Î»ñ¶â¤ò10¿Í¤Ë½Ð»ñ¤µ¤»¤¿¤Î¤Á¡¢2024Ç¯5·î¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¼ºí©¤ÈÆ±»þ´ü¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬²ø¤·¤¤¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²ÃÈñ1²ó1Ëü±ß¤Î¡ØËÜ¸»¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍÅ²ø¤ä¡¢ÍÅ²ø¤¬¼è¤êØá¤¤¤¿Êª¤ä¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢±ï¤òÀÚ¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À½ÉÊ¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¤Ê¤É¤Ï¡ÈÍÅ²ø¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÄ¾·â¤Ë¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ø¤Þ¤¢¡¢ÊÌÀ¤³¦¤Î¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¥¤¥á¡¼¥¸¾¦Çä¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤äÏÆ¤¬´Å¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤ó¤Ë·¯¤À¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤Ä¤±¤³¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£X¤Ç¤Ï¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤Î¿ÈÊÕ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤ª¤©¤ó¡Ä¤¤ó¤Ë·¯¡¢¿É¤¤¤Ê¥«¥é¥À¤Ò¤È¤Ä¤Ç²Ô¤¤¤À¶â¤ò800Ëü¤â¡Ä¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Êä½õ¤¯¤½³°Æ»¤ä¤ó¡Õ
¡Ô¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¼éÁ¬ÅÛ¤Î¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤¤ó¤Ë·¯¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡Õ
¡ÔÎÉ¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ë¤Ä¤±¤³¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¡Õ
¡¡Â¾Êý¡¢ËÜ»ï¤Ï2024Ç¯5·î¡¢Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¸µ¥Á¥¢Îø¿Í¡×¤È¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È²¯±Û¤¨¡É¤Î¤¤ó¤Ë·¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Î¿Í¤è¤ê¡¢Îø¿Í¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£