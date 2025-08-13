エスコンフィールドで行われる13日のロッテ戦後に約1時間日本ハムは13日、エスコンフィールドで16日に行われるイースタン・リーグ、ロッテ戦後、同球場内2階ルーフトップにある「F VILLAGE DJブース」にて、一般参加者大歓迎のカラオケ大会「みんなでカラオケ」を実施すると発表した。実施時間は、試合終了の20分後から約1時間程度行われ、参加費は1曲300円で先着順。参加者にはFビレッジとカラオケ機器メーカー「JOYSOUNDO」