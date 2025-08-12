ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > あいみょんの腕にタトゥー「がっかりです」拒否感を示す声集まる あいみょん 刺青・タトゥー エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH あいみょんの腕にタトゥー「がっかりです」拒否感を示す声集まる 2025年8月12日 20時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと あいみょんが8日発売の雑誌の表紙に登場したとFLASHが伝えた 腕の「タトゥー」が見えており、Xではさまざまな意見が噴出 「してほしくなかった」「がっかりです」などの声もあるという 記事を読む おすすめ記事 「こんなにバカだったの？」マックに非難殺到！食糧廃棄に転売、“穴だらけ”の対策 2025年8月12日 15時0分 「加害少女」は社会復帰、父親は自殺…「佐世保高1女子生徒殺害事件」 同級生を殺害・解体した15歳の“本当の顔” 2025年7月26日 8時12分 「きつい言葉だけど伝わる」やす子 大雨への注意喚起で賞賛された“強烈7文字” 2025年8月12日 18時32分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分 致死率27％…マダニ感染症“SFTS”感染者が最多ペースの124人で北海道でも 夏休みの外遊びにご注意 2025年8月12日 17時54分