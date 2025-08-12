Jリーグは12日、鹿島アントラーズFWレオ・セアラが7月度のJ1月間ベストゴールに選ばれたことを発表した。選出されたのは第24節・柏レイソル戦の先制ゴール。センターサークルを過ぎたあたりでルーズボールに反応すると、ロングレンジからダイレクトで右足を振り抜いた。ボールは勢いがありながら華麗な弧を描いてゴールに吸い込まれた。なおこの得点はホームスタジアムが「メルカリスタジアム」の愛称になってからの第1号ゴー