１２日の東京株式市場は、日経平均が大幅高で上値指向を継続、昨年７月につけた史上最高値を大幅に上回り青空圏に突入した。ＴＯＰＩＸも最高値を更新している。 大引けの日経平均株価は前営業日比８９７円６９銭高の４万２７１８円１７銭と大幅高で５日続伸。プライム市場の売買高概算は２７億８１７７万株、売買代金概算は６兆８６４０億円。値上がり銘柄数は９６４、対して値下がり銘柄数は６００、変わらずは５９銘柄だ